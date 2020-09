12:09

L’offline avrà questa volta un vantaggio rispetto all’ecommerce. Sta prendendo forma la norma per incentivare i pagamenti elettronici e l’ultima novità potrebbe volgere a favore delle agenzie di viaggi: il sistema di cashback, ovvero il rimborso di una parte della somma pagata, non avverrà per i pagamenti online, dove la carta di credito è l’unica soluzione disponibile.

La misura, precisa ilsole24ore.com, dovrebbe partire dal prossimo 1 dicembre e prevederebbe un premio del 10% per più spese fino a 3mila euro.



Nessun settore merceologico escluso

Il progetto, inizialmente, prevedeva l’applicazione del cashback solo ai settori maggiormente a rischio evasione, riprendendo anche lo schema di misure simili applicate in altri paesi. Ora invece l’orientamento è quello di includere tutti i settori, considerate anche le perdite registrare negli scorsi mesi a causa del lockdown.



Ora bisogna vedere quanto effettivamente la misura ridurrà l’utilizzo del contante. Secondo le previsioni, sarebbe ragionevole attendersi un aumento del 10% dei pagamenti in forma digitale.