Dopo aver affrontato, la scorsa settimana, il tema delle agevolazioni per le agenzie di viaggi di dimensioni minori, la nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) affronta il tema delle misure cui possono accedere tour operator e adv con un fatturato sopra i 5 milioni di euro.



Il commercialista Giulio Benedetti precisa le tipologie e le modalità di accesso alle agevolazioni, che vanno ben oltre il solo Fondo per il Turismo.



