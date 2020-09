di Francesco Zucco

08:00

Solo l’ennesimo tassello di un puzzle che, nel complesso, è caratterizzato dall’incertezza. Un’incertezza che riguarda innanzitutto le regole, ovvero ciò che, almeno in linea teorica, dovrebbe essere assolutamente chiaro.

A una prima occhiata, le norme per viaggiare al di fuori dei confini nazionali sembrerebbero semplici: è sempre possibile spostarsi all’interno dell’Ue, anche senza motivi di necessità, pur rispettando eventuali misure sanitarie (come il sottoporsi al test del tampone).



Ma la cosa assume dei contorni diversi non appena ci si domanda cosa accade di preciso con i viaggi in territori che dal punto di vista politico fanno parte dell’Unione europea, mentre da quello geografico sono ben distanti dal Vecchio Continente.



Il mistero d’Oltreoceano

C’è una parte di Ue, infatti, che per essere raggiunta dall’Europa richiede addirittura un volo a lungo raggio, con conseguente cambio non indifferente di fuso orario. È il caso di destinazioni come Guadalupa, Martinica o le Antille Olandesi: territori a tutti gli effetti parte dell’Ue ma ben distanti dai confini europei.



Cosa accade in questi casi? Le regole che si applicano ai viaggi a Martinica, per fare un esempio, sono le stesse chiamate in causa per andare in Francia? La risposta è tutt’altro che scontata. E il problema è che, cercando sui siti istituzionali, non c’è traccia di informazioni su come comportarsi per i viaggi in queste mete.



La questione potrebbe apparire di poco conto, considerati i volumi. Ma in realtà è lo specchio di una situazione complessiva in cui cittadini e aziende faticano a trovare risposte ai quesiti, dove le regole sembrano rigide e inflessibili a uno sguardo superficiale ma poi si rivelano a volte inafferrabili e incerte. Mettendo in difficoltà anche chi vorrebbe rispettare tutte le normative ma, semplicemente, non comprende quali siano.