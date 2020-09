Commissioni alle agenzie: l’iniziativa di Land of Fashion

08:34

Una mano tesa alle adv e agli operatori del turismo: Land of Fashion, brand che raduna gli Outlet Village di Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana, ha deciso di stringere i legami con il trade turistico, nell'ottica di creare un legame con il territorio circostante.

L'azienda, che dal giorno della riapertura degli outlet a fine luglio ha già accolto 2,5 milioni di visitatori, il 90 per cento delle visite realizzate nello stesso periodo del 2019, riconosce una commissione alle adv che includeranno una sosta di almeno due ore presso uno dei Village all'interno di un tour in autobus nelle zone adiacenti, in modo da costruire un'esperienza di viaggio che include shopping, cultura ed enogastronomia.



Gli operatori interessati all'iniziativa possono scrivere una mail a info@hubsolute.eu. O. D.