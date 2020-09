Hotelbeds apre alla vendita delle crociere

10:12

Hotelbeds apre alle crociere. La piattaforma ha annunciato ieri la firma di un accordo con Traveltek per la distribuzione degli itinerari di oltre 30 compagnie.

“Dal momento che le crociere stanno ricominciando a viaggiare e molti stanno già prenotando per il 2021, abbiamo ritenuto essenziale offrire ai nostri 60.000 venditori di viaggi b2b l’accesso a questo importante segmento”, ha spiegato a hosteltur.com l’amministratore delegato di Beyond The Bed, Hotelbeds, Javier Arévalo.



Le crociere saranno disponibili per la prenotazione già da questo mese di settembre insieme al portfolio Hotelbeds Beyond the Bed, che include anche trasferimenti, attività, parchi a tema, tour di più giorni e noleggio auto.