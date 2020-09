09:45

“#Torniamoaviaggiare è una campagna importante non solo per il settore turistico, ma per il mondo”. Così Ivana Jelinic (nella foto), presidente Fiavet nazionale, dà il suo appoggio alla campagna lanciata da TTG Italia. Aggiungendo: “La scelta di una campagna di comunicazione fa sì che a tutti arrivi il messaggio, non solo agli addetti ai lavori”.

Il numero uno dell’associazione evidenzia anche la sfida più grande per il turismo in questo difficilissimo momento: “Le agenzie di viaggio hanno bisogno di prodotto, altrimenti non si risolleveranno. Se per le persone non abbiamo un’offerta di viaggio sicura, la domanda non esiste e non esisterà”.



Un mondo senza viaggi è impossibile

“Tornare a viaggiare” è un obiettivo comune, sottolinea ancora Jelinic. E rimarca un pensiero che unisce tutto il mondo del travel, chiamato ad affrontare la prova più difficile della sua esistenza: “Un mondo senza viaggi è impossibile”.



Un messaggio che è anche una speranza per chiunque abbia dedicato la vita e il lavoro a questo settore.