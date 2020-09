Low cost e banca letti: Thomas Cook inizia una nuova vita

12:20

Da oggi Thomas Cook torna a vendere vacanze ai viaggiatori inglesi tramite il proprio sito. Lo storico operatore, dopo il clamoroso fallimento e l’acquisto del brand da parte dei cinesi di Fosun, torna nei radar del turismo in forma di Ota, con un’offerta a base di voli low cost, banche letti e servizi aggiuntivi.

Il prodotto disponibile, come sottolinea travelmole.com al momento comprende essenzialmente i voli easyJet combinati con le soluzioni di tre banche letti: Hotelbeds, Webbeds e Yalago. Ma la Ota starebbe lavorando anche per l’accordo con un consolidatore per i biglietti aerei.



Inoltre sono disponibili anche noleggio auto, parcheggi in aeroporto e assicurazioni di viaggio.



Vista la situazione particolare, per il momento Thomas Cook venderà viaggi solo per i Paesi con i quali l’Inghilterra ha concordato corridoi turistici. Inoltre, per il debutto, ha affermato che non applicherà commissioni per il cambio di vacanza.