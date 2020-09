08:03

Una revisione radicale del sistema fiscale. È questo il progetto cui sta mettendo mano il Governo, che prevede di introdurre le prime norme già con la legge di bilancio.

Tra i punti principali, come elenca ilsole24ore.com ci sarà la riforma dell’Irpef: allo studio c’è un cambio radicale nel pagamento dell’imposta, che dovrebbe passare a versamenti mensili calcolati per cassa, superando così il sistema di acconti e saldi utilizzato finora.



La road map

Ma il programma è decisamente più corposo, come indicato nelle linee guida del Governo con il Piano nazionale ripresa e resilienza.



La nuova Irpef e la nuova Ires dovrebbero debuttare a inizio del 2022. Ma sul tavolo c’è anche il taglio del cuneo fiscale in vigore dallo scorso luglio, per il quale devono però essere trovare le risorse.



Il cammino è appena all’inizio.