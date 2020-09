Gattinoni nel network di Turismo Torino e Provincia

15:54

Gattinoni entra nel network di Turismo Torino e Provincia. Il Gruppo si è iscritto al Registro Operatori Congressuali e al Registro Operatori Incoming dell’Atl.

“Questa operazione – spiega in una nota il presidente del Gruppo, Franco Gattinoni - arriva in un momento importante per noi sulla piazza di Torino, dove stiamo ultimando i lavori per nuovi uffici che avranno all’interno il reparto Mice e Business Travel, un’agenzia di viaggi e spazi per eventi. Questo ci permetterà di ampliare e sviluppare nuove attività con le aziende piemontesi. Tutto ciò si concretizzerà con l’inaugurazione del nuovo hub in via C. Battisti angolo via Roma, cuore pulsante di Torino. L’evento sarà previsto per il prossimo dicembre.”



La rete di Gattinoni si aggiunge così ai 51 partner iscritti nel Registro Operatori Congressuali, che attualmente include Italyscape (Quality Group) e YEG – Your Event Group (ex Ventana).



“Siamo lieti di accogliere questo importante Gruppo tra i nostri partner - sottolinea Marcella Gaspardone, marketing, public relations & convention bureau manager di Turismo Torino e Provincia - che vanta una capillare rete di agenzie in tutta Italia, a San Marino e in Svizzera, una sede a Milano e diverse sedi operative: Mice (Milano, Lecco, Torino e Roma), Business Travel (Monza, Milano, Bologna, Torino e Roma); la scelta di investire su Torino è un forte segnale positivo per tutto il comparto del nostro territorio e siamo sicuri che, insieme, così come con tutti i nostri operatori, attueremo una serie di iniziative per affrontare questa delicata fase socio-economica”.