di Remo Vangelista

08:02

La coda dell'estate. È rimasto solo questo da vendere in agenzia.

Scaffali vuoti o quasi e la rabbia di non riuscire a ripartire tra mille divieti e ostacoli. "Il raggio di azione oggi si riduce alle crociere e alle Canarie", ha sottolineato l'a.d. di Welcome Travel Adriano Apicella che non si nasconde dietro alle solite frasi di circostanza. Così appare chiaro che il business model dovrà trasformarsi, ma non sarà semplice.

