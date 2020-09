easyJet Holidays: un ex Kuoni per guidare la distribuzione

15:55

Un uomo del trade. Come head of distribution, easyJet Holiday ha scelto l’ex Kuoni Brad Bennetts, che nel tour operator svolgeva l’incarico di senior sales operation manager.

Bennetts, come riporta travelmole.com, sostituisce Si Morris-Green, che ricopre il ruolo dallo scorso dicembre e lascerà l’azienda a fine anno e ha lasciato Kuoni lo scorso mese, in seguito a una riorganizzazione strategica.



La scelta è significativa, dal momento che l’azienda ha puntato su un profilo proveniente dal tour operating e soprattutto dai legami con la distribuzione, anche fisica.



Secondo le ultime notizie, infatti, easyJet Holidays punta a diventare un partner anche per le agenzie di viaggi, dal momento che solo pochi mesi fa ha annunciato l’avvio delle vendite anche tramite questo canale.