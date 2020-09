L'Agenzia digitale: nasce la nuova promozione dei viaggi

09:12

Si parla spesso di nuovi format distributivi, tra online, ibrido, consulenza a domicilio. E c'è chi si rimette in moto per un progetto di 'Agenzia digitale', a metà tra canale commerciale e strumento di pubblicità.

Pubblicità

“Il video marketing oggi ha molto più appeal rispetto a un catalogo cartaceo o una gallery di foto” spiega a Ttg Italia il promotore, Lanfranco Gentile, casertano, oggi export manager, ma ex agente di viaggi con la passione per il turismo. “Vorrei creare corner fisici in strade ad alta densità di passaggio, o dentro centri commerciali o palazzi per coworking. Stanze in cui il potenziale cliente entri, si sieda, e viva una full immersion di una destinazione grazie a display touch e tool di visione 3D. Se interessato, clicca ed entra in connessione con un consulente di viaggio a distanza, un agente ma anche un Dmc, per intavolare una trattativa”.



L'idea ha raccolto l'interesse di un tour operator nazionale, un network e un incubatore di imprese sta seguendo la realizzazione del software.



Adriano Lovera