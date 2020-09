Cashback, arrivano nuovi vincoli per gli incentivi alla moneta elettronica

12:53

Il meccanismo del cashback si fa sempre più complesso. Nelle ultime ore sono emersi ulteriori dettagli per il meccanismo di incentivi all’uso della moneta elettronica. Secondo quanto precisato da ilsole24ore.com per poter usufruire del rimborso del 10% di quanto speso, fino a un massimo di 1.500 euro ogni sei mesi, saranno necessarie almeno 50 operazioni a semestre.

Il piano cashless comunque prevede anche altri incentivi, oltre al cashback e al premio di 3mila euro per i 100mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche in un anno. Il progetto prevede infatti anche tetti più bassi all’uso dei contanti, la lotteria degli scontrini, detrazioni fiscali solo per importi pagati con moneta elettronica e l’esenzione fiscale fino a 8 euro per buoni pasto elettronici.



Secondo le stime, l’insieme delle misure dovrebbe generare un gettito addizionale per lo Stato di 4,5 miliardi di euro.