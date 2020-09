Viajes Carrefour combatte la crisi con il telelavoro

10:16

Viajes Carrefour sta mettendo in atto una strategia per tentare di contenere la crisi. Come riportato da Preferente, la rete leader nel settore del franchising attualmente ha 12 delle 82 agenzie di proprietà aperte. E non sono previste significative variazioni, almeno a breve termine.

Pubblicità

Gli impiegati comunque stanno lavorando a tempo pieno, combinando il lavoro in agenzia al telelavoro. "Abbiamo registrato un cambiamento drastico, ma l'adattamento è andato molto bene e il servizio fornito continua ad essere altamente professionale", sottolineano in Viajes Carrefour. La direzione dell'azienda ha concordato con i sindacati l'applicazione della cassa integrazione per 354 lavoratori che sarà valida fino al 31 gennaio 2021. L'azienda ha inoltre offerto a tutti gli interessati un'alternativa lavorativa, mediante un trasferimento temporaneo in altri reparti del Gruppo Carrefour. Di tutti loro, circa un centinaio (il 30%) ha accettato questa opportunità di lavoro.



Per quanto riguarda i negozi in franchising e gli associati, si stima che "il 90% continui a fornire servizi ai clienti", di persona o telefonicamente. Sono pmi e imprese familiari che hanno bisogno di essere vicine ai clienti quando il mercato si riprenderà".

Inoltre in questo periodo è stato attivato lo strumento di firma digitale per tutta la rete (propria e in franchising), nonché i pagamenti da remoto per poter effettuare correttamente le transazioni economiche con i clienti non presenti.