I4T risponde alla crisi del trasporto aereo: estesa a tutti i voli I4Flight

12:47

Da oggi I4Flight è valida su tutti i voli inseriti nel viaggio assicurato. Per superare la crisi del trasporto aereo, I4T ha infatti esteso la polizza lanciata nel 2019 per garantire copertura in caso di cancellazione del volo di andata da parte del vettore, adeguandola al nuovo contesto, caratterizzato da continue modifiche operative ai collegamenti schedulati e dal susseguirsi di notizie relative alla crisi di molte compagnie.

Da oggi, quindi, la copertura è valida non solo in caso di cancellazione del viaggio di andata, ma anche del volo di ritorno e di eventuali collegamenti interni. È previsto inoltre un intervento in caso di insolvenza del vettore, al netto di eventuali fondi e/o procedure concorsuali.



Con l’operazione, spiega in una nota Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, “puntiamo ad intercettare tutti i possibili fattori di rischio che si stanno delineando in questo nuovo contesto, per garantire la massima sicurezza ai clienti e fornire al mondo della distribuzione argomenti di vendita per convincere anche i clienti più titubanti a prenotare con tranquillità”.