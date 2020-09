08:02

Per i famosi voucher arriva l'ora della verità. I titoli di credito varati dalla normativa italiana per consentire alle aziende del turismo di non essere sopraffatte dalla mancanza di liquidità dovranno affrontare probabilmente due prove del fuoco.

La prima è sicuramente quella legale. Ed è qui che il meccanismo deve dimostrare di saper reggere. Secondo quanto riportato da un'analisi de Il Sole 24 Ore, infatti, nel caso in cui un giudice fosse chiamato a pronunciarsi in merito, non è detto che il voucher riuscerebbe a uscirne vincitore. E questo per una serie di motivi, a partire dalle divergenze tra la normativa italiana e quanto previsto dalla regolamentazione europea (continua sulla digital edition)