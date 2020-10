Oyo acquisisce l’attività del segmento case vacanze di Tui

12:31

“Un passo fondamentale per rafforzare la nostra presenza in Germania, Austria, Francia e Italia”. Così Raj Kamal, ceo di Oyo Vacation Homes (nella foto), definisce l’acquisizione dell’attività del segmento case vacanze di Tui da e-domizil GmbH.

La mossa consente permette a Oyo Vacation Homes di consolidare in modo significativo la propria specializzazione nel settore delle case vacanze in Europa, aggiungendo più di 17mila abitazioni e diventando uno dei primi player per l’holiday renting.



"Dopo aver acquisito dal gruppo Tui AG l’intera attività di Tui Wolters, la vendita dell'attività di tour operator di case vacanza a Oyo Vacation Homes è stata un'operazione di grande successo - aggiunge Detlev Schäferjohann, ceo di e-hoi Group, l’azienda che con il Brand e-domizil gestiva l’attività del segmento case vacanze di Tui -. Un portafoglio di case vacanze a gestione completa e un team qualificato incaricato a gestire queste attività contribuiranno ad arricchire Oyo Vacation Homes. Allo stesso tempo anche e-domizil si rafforzerà ulteriormente e si concentrerà sul suo moderno approccio Ota applicato al business delle case vacanza, integrando il portafoglio di proprietà Ota. Sulla base dell'accordo di partnership, sia Oyo che e-domizil si concentreranno ulteriormente nel rafforzare le rispettive competenze in un settore in rapida crescita come quello delle case vacanze”.



Il portafoglio di Oyo Vacation Homes comprende oltre 140mila case di diverse tipologie con più di 50mila proprietari in 70 Paesi. Per le vacanze di Pasqua 2021, a oggi le prenotazioni sono più che triplicate rispetto a Pasqua 2020.