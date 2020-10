Evolution Travel con Ima Italia Assistance per la polizza assicurativa

14:43

Arriva grazie all’accordo con Ima Italia Assistance la polizza assicurativa Interruzione Plus (Covid-19) di Evolution Travel a tutela dei viaggiatori. Una nuova copertura assicurativa attiva per ogni tipo di patologia che rende impossibile prendere parte a un viaggio, ma, nello specifico, è stata pensata per chi, sintomatico o asintomatico, dovesse risultare positivo a ridosso della partenza, dopo essersi sottoposto al tampone.

“L’industria turistica necessita di strumenti inediti e di un cambiamento di passo – commenta Monica Sergiano, responsabile insurance di Evolution Travel -. Evenienze che prima del coronavirus sembravano rare eccezioni sono ora la normalità e con questo tipo di contesto incerto dobbiamo comunque trovare le modalità più efficaci per dare forza al nostro business e per far passare il messaggio che viaggiare è sempre bellissimo”.



La polizza è associabile a tutte le tipologie di prodotto vendute da Evolution Travel e diventa uno strumento di garanzia per il cliente in particolare per i viaggi verso Paesi che richiedono la negatività, certificata da tampone, prima dell’arrivo.