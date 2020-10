Lusso, relax e adrenalina: Smartbox lancia la ‘Collezione Esclusiva’

10:09

Notti in hotel di lusso, cene in ristoranti gourmet, relax nei centri benessere, ma anche guide di auto sportive nei circuiti più prestigiosi. Sono alcune delle novità di ‘Collezione Esclusiva’, il nuovo prodotto firmato Smartbox che include le proposte di oltre mille partner.

I cofanetti regalo compresi nel pacchetto sono 11 e la validità delle proposte è prolungata a tre anni e tre mesi, con possibilità di estensione, eccetto i due cofanetti ‘Oasi di Relax - QC Terme’ e ‘Oasi di Relax e Gusto’ con validità di un anno e sei mesi. Per la prenotazione dei soggiorni e delle esperienze Q.C. Terme è attivo un nuovo servizio clienti telefonico che risponde ai clienti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.



I prodotti

Oltre ai due cofanetti in partnership unica con Q.C. Terme ‘Collezione Esclusiva’ include ‘Universo Soggiorni’, che consente di scegliere tra prestigiosi alberghi, castelli e dimore di lusso, ma anche proposte di esperienze gastronomiche o di wellness e un viaggio sensoriale alla scoperta della cucina d’autore dei migliori ristoranti consigliati dalla Guida Michelin, partner in esclusiva di Smartbox.



Infine ‘Universi Sport e Svago e Multiattività’, con esperienze quali una guida adrenalinica tra le curve dell’Autodromo di Monza e del Circuito del Mugello, fino al volo in mongolfiera sopra le colline emiliane.