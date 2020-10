Uvet Retail a Rimini per avvicinare nuove agenzie

14:21

Uvet Retail vola a Rimini. La rete di agenzie di viaggi e consulenti del gruppo Uvet, parteciperà all’edizione 2020 di TTG Travel Experience, in scena alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre per mostrare agli attori della distribuzione due proposte di ingaggio.

Da un lato il progetto di associazione in partecipazione sotto il Brand Last Minute Tour, per coloro che vogliono mantenere un punto vendita fisico, ma affidarsi all’esperienza di un team di professionisti.



Dall’altra, diventare consulente di viaggi sotto il brand Personal Travel Specialist, per quanti volessero rendere la propria professione più dinamica, avvalendosi di tutti i servizi che mette a disposizione l’azienda.



Un team di esperti sarà presente per tutta la durata della manifestazione all’interno dello spazio Fto per illustrare i due progetti.