eDreams, una copertura assicurativa per il Covid

15:27

eDreams Odigeo ha aggiunto la copertura Covid-19 alla sua offerta assicurativa. La polizza consentirà ai clienti di prenotare in sicurezza con le compagnie aeree e gli hotel partner tramite eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink e garantirà copertura in caso di annullamento delle prenotazioni per motivi legati alla pandemia.

Garantita, inoltre, la copertura sulle spese mediche e di assistenza all'estero in caso di contagio in un altro Paese, oltre alle spese sostenute a destinazione a causa di variazioni delle disposizioni di eventuali lockdown o quarantena a seguito di infezione.



I viaggiatori saranno tutelati anche nel caso in cui i membri della famiglia contraggano il Covid-19 oppure in caso siano a loro volta tenuti ad autoisolarsi.



“Il nostro obiettivo – spiega Quentin Bacholle, chief vacation products officer di eDreams Odigeo - è infondere fiducia e aiutare i nostri clienti a sentirsi sicuri nel prenotare vacanze e viaggi all'estero. Quest'ultima novità segue la direzione intrapresa per potenziare il team di assistenza clienti, che abbiamo progressivamente rafforzato durante la pandemia”.