BizAway, accordo con Homelike: 70mila appartamenti per viaggi di lavoro

08:43

La piattaforma di gestione per i viaggi d’affari BizAway annuncia un accordo con Homelike, marketplace per l’affitto di alloggi, grazie al quale potrà ampliare il proprio portafoglio con 70mila appartamenti aziendali per soggiorni oltre le 30 notti in oltre 450 città europee.

“Con questo accordo speriamo di aiutare i clienti aziendali le cui esigenze di alloggio temporaneo sono aumentate a causa di nuovi progetti commerciali, delocalizzazioni e assunzioni di nuovo personale" spiega Samuel Toribio, regional manager di Homelike. Giovanni Bernardi, head of business development di BizAway, aggiunge: "In questo periodo di incertezza, una delle nostre priorità è far sì che i viaggiatori recuperino la fiducia e si sentano sicuri quando viaggiano".