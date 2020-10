di Oriana Davini

09:20

Per il momento conta 60 professionisti della distribuzione turistica ma nei prossimi mesi le fila di The Travel Expert, rete guidata da Luigi Porro e Davide Volpe, potrebbero popolarsi ulteriormente.

"In questo periodo di crisi molte adv tradizionali si stanno avvicinando a noi e prevediamo che altre arriveranno nei prossimi mesi - conferma Porro -. Essendo nati come digital company, dopo il Covid abbiamo più facilità di altri a gestire il rapporto con i clienti".



The Travel Expert, una parte delle cui quote sono di proprietà di Lab Travel, a sua proprietaria della rete Euphemia, offre ai professionisti contratti di incaricato diretto alle vendite e inoltre licenza, ragione sociale, backoffice, magazzino prodotti, marketing multicanale e formazione continua. "Cerchiamo adv tradizionali ma con almeno qualche anno di esperienza alle spalle - sottolinea Porro -: titolari di adv che vogliono liberarsi dai costi fissi, dipendenti che hanno voglia di mettersi alla prova, l'importante è che siano persone che sanno gestire i clienti".



Inoltre, aggiunge Davide Volpe, founder e cto di Travel Expert, "abbiamo sviluppato una piattaforma che permette di realizzare un sito internet personalizzato per ogni Personal Travel Expert, che funge sia da backoffice che da canale promozionale con il cliente finale".