eDreams: 8 italiani su 10 stanno già pensando ai viaggi del 2021

17:05

Il 48% degli italiani sta già pianificando un viaggio per il prossimo anno. Ad affermato è una ricerca di eDreams, che sottolinea come il 21% stia pensando esplicitamente a una meta a corto raggio e il 19% a una destinazione più lontana ma con permanenza sotto i 14 giorni.

Interessante anche la rilevazione rispetto alla sicurezza: il 47% degli italiani si sente tranquillo all’idea di viaggiare con mascherina e gel igenizzante. Per quanto riguarda il posto dove si sentono più al sicuro, il 34% indica l’hotel e il 23% sceglie l’aereo, mentre il 18% indica l’aeroporto.



In controtendenza i dati sull’anticipo: gli italiani, storicamente più avvezzi alle prenotazioni sottodata, ora dominano la classifica dell’advance booking. Il 28% infatti pensa di prenotare con largo anticipo, contro il 14% della Francia e il 23% del Portogallo.



Per le mete, vince il mare (42%), seguito dalle vacanze attive (21%), dalle città d’arte (17%) e infine dalle vacanze benessere (9%).