Il presidente Aiav Avataneo scrive al ministro Franceschini: “Ha il dovere morale di ascoltare le agenzie”

“Lei è il ministro del Turismo. Lei è il “nostro” ministro. Lei ha il dovere morale, e non solo, di ascoltare quello che ormai è un grido disperato di decine di migliaia di persone che chiedono un aiuto concreto, adeguato, immediato”.

A prendere carta e penna questa volta è il presidente di Aiav Fulvio Avataneo, che si rivolge al ministro Franceschini per illustrargli la situazione drammatica del comparto della distribuzione, sin qui troppo trascurato dal sistema degli aiuti all’economia nazionale.



“In ciò che è stato fatto fino ad oggi mancano la misura, la semplicità e la rapidità – evidenzia Avataneo -. Gli aiuti devono essere quantitativamente adeguati alle necessità di sopravvivenza delle imprese, ottenibili mediante procedure sicure ma nello stesso tempo semplici, ma soprattutto devono essere immediati: le aziende del turismo non sono in grado di superare autunno e inverno senza interventi adeguati”.



Quello che manca, secondo il presidente Aiav, è il riconoscimento del ruol delle agenzie di viaggi all’interno non solo del sistema turistico, ma di tutta l’economia nazionale: “Queste decine di migliaia di agenti di viaggio sono la prima interfaccia con decine di milioni di consumatori: sono loro i rappresentanti della “prima linea”, sono loro ai quali famiglie, anziani, istituti scolastici, aziende, associazioni culturali e tanti altri ancora si rivolgono per ottenere informazioni, soddisfare aspettative e risolvere problemi legati al viaggio, che non è sempre e solo l’utilizzo piacevole del tempo libero ma, anche, necessità per motivi di salute, di studio, di lavoro”.



“Lei, signor Ministro, potrà rispondere o meno a questa mia – conclude nella lettera Avataneo -. Non ha importanza. È importante, invece, Lei ricordi che l’operato di oggi andrà a riflettersi sul futuro di migliaia di imprese e di decine di migliaia di persone”.