A Striscia la Notizia il caso dei rimborsi Covid di Alitalia: il video

15:40

I rimborsi dei biglietti aerei durante l’emergenza Covid arrivano sotto i riflettori di Strisca la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha puntato i fari su Alitalia, coinvolgendo tanto i clienti finali quanto le agenzie di viaggi.

Pubblicità

Al centro del servizio, dunque questioni particolarmente spinose: da un lato le tempistiche per i rimborsi, all’altro i biglietti venduti per voli successivamente cancellati. In mezzo, anche il ruolo dell’intermediazione: un’agenzia di viaggi riporta infatti di aver anticipato le somme per i rimborsi ai clienti per ridurre i tempi dei versamenti.



Il video dell'intero servizio è disponibile a questo link.



Sul sito della trasmissione sono disponibili anche le risposte inviate dalla compagnia aerea alla redazione del programma.