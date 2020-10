di Oriana Davini

11:13

"Stiamo ricevendo diverse richieste di informazioni e candidature per la figura del Travel Planner": Paola Frigerio (nella foto), direttore leisure, marketing e network di Frigerio Viaggi, dà concretezza a un trend che in questa fase storica va consolidandosi. Ovvero, il passaggio dall'agenzia fisica al consulente di viaggi che lavora senza "mura" intorno.

Del resto, il Covid pesa sul turismo organizzato e la distribuzione si ritrova a fare i conti con clienti che mancano e pochi aiuti da parte dello stato. "Non posso negare che in tanti stanno riflettendo su come portare avanti un lavoro che fondamentalmente nasce da una forte passione e, forse anche per questo motivo, è così difficile da lasciare - prosegue la manager -. Ma cambiare si può, anzi si deve: mai come oggi è vero che la pazienza è la virtù dei forti e molti si stanno informando sul Travel Planner, il consulente senza agenzia fisica con sfaccettature diverse, come diverse sono le esigenze del mercato odierno".