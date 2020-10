di Amina D'Addario

07:58

Anche Assoviaggi si unisce alla campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia per amplificare la voce di un comparto turistico in difficoltà. "L'associazione - sottolinea il presidente Gianni Rebecchi - dà il pieno sostegno a questa iniziativa in un momento in cui è fondamentale sensibilizzare le istituzioni sulle soluzioni da adottare al più presto per ridare fiato alle imprese".

Soluzioni che dovrebbero prima di tutto contemplare, secondo Rebecchi, "l'apertura di corridoi con protocolli uniformi almeno in ambito europeo. Ma senza fare distinzioni - aggiunge - tra incoming e outgoing, troppo spesso percepiti come mondi distinti, quando in realtà non possono vivere l'uno senza l'altro".



Ma è anche urgente, a giudizio di Rebecchi, mettere mano alla Direttiva Europea sui pacchetti, che, pensata "in tempi di pace", fa oggi ricadere troppe responsabilità sulle spalle delle imprese. "Il consumatore va tutelato, ma a fronte della situazione emergenziale occorre rivedere i punti che riguardano cancellazioni e rimborsi".