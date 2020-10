15:47

Isolamento di 10 giorni per i positivi asintomatici e singolo tampone negativo per decretare la guarigione virologica. È questo l’orientamento sposato dal Comitato tecnico-scientifico, che in questo modo promuove una piccola rivoluzione per quanto riguarda la gestione dei casi di Coronavirus in Italia.

Una misura, questa, che potrebbe avere effetti anche sul turismo, dal momento che accorcerebbe i tempi di quarantena.



In attesa del Dpcm

Intanto il mondo del travel è anche in attesa del nuovo Dpcm, che potrebbe essere promulgato già in serata, come riporta ilsole24ore.com.



Al momento sembra che l’unica ipotesi ad essere drasticamente esclusa è quella del lockdown nazionale, per il quale non ci sarebbero le condizioni. Viene tuttavia presa in considerazione l’ipotesi di mini lockdown a livello locale, ovvero interventi mirati e progressivi per bloccare i contagi.