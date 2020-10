Consulenza fiscale, a TTG le soluzioni di Exacta Partner Solution

10:56

“Abbiamo deciso di partecipare a TTG Travel Experience animati da un profondo spirito di collaborazione verso le imprese turistiche”. Queste le parole con cui Daniele D’Amato, amministratore unico Exacta, motiva la presenza in fiera di Exacta Partner Solution, che sarà nello stand del network Enjoy KKM Group di cui è software house ufficiale per incontrare gli agenti di viaggi, presentare le novità di prodotto e proseguire nelle attività di consulenza fiscale specializzata.



A fianco delle agenzie

“Durante il lockdown - prosegue D’Amato - i nostri fiscalisti più esperti hanno organizzato periodiche sessioni formative ed informative via webinar aperte a tutti gli agenti di viaggi per illustrare le peculiarità dei decreti governativi e le modalità per accedere a contributi, fondi, finanziamenti e richieste di rimborsi”.

È stato anche attivato un servizio telefonico gratuito ‘l’esperto risponde’, dedicato a tutte le agenzie del gruppo “e finalizzato a dare consulenza gratuita in materia fiscale”.



Nuove funzionalità per SferaNET

Anche SferaNET, il software per la gestione contabile in cloud, “si è adeguato alle esigenze del mercato causate dalla pandemia da Covid-19 - aggiunge Francesco Giannelli, presidente di Partner Solution - con nuove funzionalità software per la gestione dei voucher e l’ottimizzazione del modulo CRM. Per coloro che decideranno di adottare SferaNET abbiamo anche preparato un’interessante promozione con canoni gratis fino al 31 dicembre 2020 e contributi di attivazione dilazionati: 50% all’attivazione e 50% al 1° gennaio 2021”.