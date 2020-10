Il turismo frena la corsa dell’ecommerce: per la prima volta calano le vendite online

08:00

Non basta l’aumento delle vendite di prodotti via internet per sollevare l’ecommerce. Lo stop ai viaggi sferra un duro colpo all’online per la prima volta nella sua storia fa registrare un calo.

Secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce b2c realizzato dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm (che saranno presenti a TTG Travel Experience, da domani a Rimini), le vendite di prodotti hanno fatto registrare un +5,5 miliardi di euro, arrivando a 23,4 miliardi di euro, praticamente raddoppiando la crescita. Ma il settore del turismo e dei trasporti, che storicamente trascina l’ecommerce, è calato a 7,2 miliardi di euro, pari a una flessione del 47%.



Un bilancio in chiaroscuro, dunque, che da un lato mette in luce la forte crescita delle vendite online ma dall’altro evidenzia come il settore dei viaggi abbia messo in difficoltà anche un segmento, quello dell’ecommerce, che sembrava destinato a una progressione costante.