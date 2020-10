Allianz a TTG Travel Experience con le nuove polizze Globy

10:31

Aumentano le soluzioni della linea Globy di Allianz Global Assistance, la gamma di prodotti dedicati alle agenzie di viaggi e tour operator, che si arricchiscono di coperture assicurative anche in caso di pandemia.

A TTG Travel Experience il marchio commerciale di Allianz Partners presenta Globy Giallo Plus, Globy Rosso Plus, Globy Verde e Globy Estensione Tour Operator, le cui principali garanzie saranno ora valide anche in caso di pandemia.

“Crediamo che mai come quest’anno sia importante essere presenti a TTG Travel Experience - sostiene Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners (nella foto) -. Siamo reduci da una stagione estiva senza precedenti, pesantemente condizionata da una pandemia globale che ha messo e continua a mettere a dura prova l’intero settore. Essere qui, anche con prodotti nuovi e mirati a dare risposte alle necessità emerse a seguito della crisi causata da Covid-19, è un segnale che vogliamo dare agli operatori del settore”.



Le polizze per l'Italia

Tra le coperture assicurative per i viaggi in Italia, l’azienda ripropone Globy Per l'Italia e Globy Per l'Italia Plus, le due soluzioni lanciate la scorsa estate per venire incontro alle nuove esigenze di operatori e viaggiatori, che mettono insieme per la prima volta, in un’unica soluzione, le garanzie MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation, per offrire assistenza alla persona e al mezzo su cui si sta viaggiando 24/7, annullamento del viaggio qualora situazioni impreviste impediscano di partire, oltre che il nuovo servizio di videoconsulto medico.

In fiera l’azienda fornirà anche alcune anticipazioni sulla nuova soluzione dedicata al mondo dell’hotellerie.