Zilio, Primarete: “Al lavoro su strumenti innovativi per le agenzie”

Primarete al lavoro per il domani. Il network non si è mai fermato e ora è al lavoro “su nuove modalità”, spiega in una nota il presidente, Ivano Zilio (nella foto).

“In Primarete ci siamo organizzati come fossimo un gruppo di pensiero, analizzando come potrebbe essere il dopo Covid-19 e abbiamo immaginato cosa e come saranno i nuovi bisogni del mercato e delle agenzie”.



Nei prossimi mesi le agenzie si troveranno a dover fare i conti con una domanda in continua evoluzione, con un cliente “più digital e pretenzioso”. Per questo, spiega Zilio, “per la ripartenza metteremo in campo nuovi prodotti tecnologici con una piattaforma b2b e una intranet per le agenzie del network con nuovi strumenti e prodotti, necessari per rispondere ad una domanda inevitabilmente cambiata. Ma siamo pronti anche ad una formula innovativa di affiliazione, una sfida che interpreti le future esigenze distributive”. Flynet e Flypoint travel saranno i nuovi brand che entreranno nel mercato. “Si tratta - conclude Zilio - di idee digital per il futuro; continuando a supportare le agenzie del gruppo come abbiamo fatto in questi mesi”.