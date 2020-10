Going2Italy, più soggiorni in Italia con Bwh Hotel Group

12:27

Si amplia l’offerta di Going2Italy. Grazie alla partnership con Bwh Hotel Group Italia la linea di prodotto si arricchisce di una selezione di soggiorni sul territorio italiano a disposizione delle agenzie partner Going.

Pubblicità

“Si tratta di una partnership di grandissimo valore con un gruppo alberghiero leader che ci permette di ampliare la nostra offerta sulla destinazione Italia che, in questo particolare contesto, rimane la destinazione più richiesta del mercato – spiega in una nota Emmer Guerra, brand manager Going – . Questa collaborazione ci permette di offrire la selezione di strutture all’interno del catalogo Going2Italy ad un regime commissionale favorevole per le nostre agenzie partner: un motivo in più per scegliere la qualità delle strutture Bwh Hotel Group”.



“Lavorare in partnership all’interno della filiera è più che mai strategico in questa fase. Con le reciproche competenze, si serve meglio un cliente che resta al centro di ogni programmazione, anche in ambito domestico – aggiunge Sara Digiesi, chief marketing officer Bwh Hotel Group Italia –. Le nostre dediche incontrano attese specifiche e desideri di segmenti diversificati ed esigenti che gli agenti sapranno intercettare.”



All’interno del catalogo Going2Italy è presente un’offerta alberghiera personalizzata e targettizzata: ‘Business’, per i viaggiatori d’affari; ‘Woman’, con servizi dedicati; ‘Kids’, per le famiglie con bambini; ‘Sport’, per chi anche in viaggio continua ad allenarsi; ‘Pet’, per chi viaggia con gli amici a quattro zampe; ‘Riders’, per chi viaggia in moto; ‘Spa’, con strutture dotate di centro benessere.