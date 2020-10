Land of Fashion e il piano di incentivazione per le adv

15:32

Un piano di incentivazioni dedicato alle adv, per stringere ancora di più i rapporti con il trade: così Land of Fashion, sotto il cui brand ci sono gli Outlet Village di Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana, punta a incrementare il numero di visitatori.

Pubblicità

Dopo un'estate "in ripresa per numero di visitatori e livello di vendite, con il ritorno anche di stranieri dai Paesi di prossimità come Austria, Svizzera e Germania", spiega Mauro Acquati, chief business development officer di Hubsolute, l'obiettivo ora è incrementare il numero di adv e operatori incoming con cui collaborare in vista del 2021.



"Offriamo un programma di incentivi per le adv che organizzano gruppi per i nostri Village, costruiti come vere e proprie esperienze legate al territorio: curiamo molto l'offerta gastronomica e organizziamo eventi, mostre, concerti, è molto più che solo shopping". O. D.