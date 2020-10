Nasce Acovi, l’associazione dei consulenti di viaggio

14:02

Anche i consulenti di viaggio hanno la loro associazione di categoria. Debutta infatti Acovi, Associazione Consulenti di Viaggio italiani, fondata da Monica Vittani (presidente) insieme ai consiglieri Giorgio Bestetti (poject manager Kkm Group) ed Emanuela Marconato. L’associazione ha stretto una collaborazione con Aiav per la consulenza e l’assistenza legale, oltre alla tutela sindacale.

Ma lo scopo di Acovi è anche mettere in contatto gli altri protagonisti della filiera con questo canale di vendita che negli ultimi anni si sta affermando sempre di più anche in Italia.



I consulenti di viaggio, nati negli Stati Uniti, sono infatti una realtà anche nella Penisola già da diverso tempo, diventando una soluzione agile e flessibile per lavorare nella distribuzione turistica abbattendo i costi fissi.



“I consulenti ricopriranno ancor più nel futuro un ruolo chiave per intercettare nuovi segmenti di clientela - commenta Vittani - e potranno contribuire a combattere l’abusivismo, aprendo interessanti possibilità anche per agenzie di viaggi e tour operator”.