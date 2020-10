Spiagge e vacanze entro i confini regionali: l'estate vista dal Touring

17:01

Dominio di mare e montagna e tanti spostamenti interni, addirittura nei confini regionali. L'osservatorio 'Vacanze estive' del centro studi Touring, presentata a Ttg Travel experience (basato su 4.715 questionari) conferma le caratteristiche dell'estate 2020.

"In cima alle preferenze c'è stato il soggiorno sole-mare, al 45%. La montagna ha subito un balzo di dieci punti, al 25%, mentre i viaggi itineranti segnano il passo e scendono dal 20% al 12% del totale" ha spiegato Massimiliano Vavassori, diretto del del centro studi.



Eccezionale la componente dei turisti che hanno premiato la regione stessa di residenza: addirittura il 70% in Sardegna (il 41% nel 2019), il 63% in Sicilia (contro il 49%) e il 59% in Calabria (35%). Sul fronte opposto, grande afflusso in Lombardia con l'11% di presenze interne, tutto il resto proveniente da fuori. Ancora più spiccata l'attesa dell'ultimo minuto: quasi il 60% si è mosso ad agosto.



Adriano Lovera