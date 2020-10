08:35

Dallo spazio reale allo spazio mentale della vacanza. ‘The Visibile Invisibile’ è il filo conduttore che unisce i cinque deep trend individuati dalla Vision TTG 2021 by IEG, la ricerca che traccia le tendenze di consumo del futuro, presentata ieri a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding.

Pubblicità

Lo spazio reale della vacanza (elemento visibile del prodotto) dovrà adattarsi ai nuovi ‘spazi mentali’ del viaggiatore, invisibili ma capaci di pilotare le scelte in direzione di un concetto di benessere del tutto nuovo. Non saranno dunque più il ‘wellness’ inteso come forma fisica oppure la tradizione ‘buona’ e da preservare a calamitare i turisti, ma una concreta dimostrazione di attenzione e cura da parte degli operatori dell’industria dei viaggi e della promozione territoriale, nei confronti della tracciabilità dei prodotti, della competenza, della scientificità e misurabilità di quanto si offre e si promette, di nuove forme di solidarietà e... (continua nella digital edition)