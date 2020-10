Ripensare l’agenzia: una guida per l’era digitale

12:59

La difficoltà più grande? “Mettersi nell’ottica di non essere più solo un negozio fisico ma anche una presenza digitale”. Parola di Raffaello Luly (nella foto), esperto di comunicazione digitale e founder di Semplicissimo, che dal palco di FtoLab nel corso di TTG Travel Experience ha spiegato a una platea di adv come rivedere la propria strategia digitale. “Questo è il momento di spingere sul digitale – assicura -, adottando una strategia specifica che tenga conto delle dimensioni aziendali”.

Il caso delle agenzie

Prendiamo il caso delle adv con negozio fisico su strada, ovvero la situazione che accomuna la maggior parte delle insegne italiane. In questo caso, “la sfida è passare dal concetto di pubblicità tabellare alla mentalità social: il che significa creare pubblici targettizzati e inviare comunicazioni mirate studiate su misura”.



Come fare? In prima battuta occorre rivedere i propri canali digital, organizzare e produrre contenuti e decidere la propria strategia content e ads. “Non basta avere un sito e un account Facebook, bisogna produrre contenuti utili, originali, ad alto valore aggiunto, come guide e recensioni, e con uno stile replicabile nel tempo che diventerà la nostra cifra distintiva”.



Fondamentale l’uso di landing page, cioè pagine web o mini siti creati per trasformare i visitatori in potenziali clienti. “Serve per lanciare pacchetti di viaggio: in questi casi devono essere organizzate per accompagnare il visitatore inserendo elementi di contatto come numero Whatsapp o mail”.



In sintesi, meglio mostrare le proprie competenze “usando anche i propri account personali, vlog, Instagram storie”, far emergere la propria unicità, essere molto attivi sui social con contenuti unici.