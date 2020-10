Vacanze invernali? Conte: “Non faccio previsioni”

11:44

Natale a casa o in vacanza? Difficile dirlo in questo momento. Anche perché stavolta è lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte a non sbilanciarsi. Al contrario di quanto era accaduto la scorsa primavera, quando con un certo anticipo il presidente del Consiglio aveva annunciato che sarebbe stato possibile andare in vacanza in estate, questa volta ha preferito mantenere una certa prudenza.

Il richiamo, al termine della conferenza stampa di presentazione del Dpcm (il video a questo link), è stato principalmente quello di osservare le regole nelle prossime settimane.



Le parole del presidente del Consiglio avranno un effetto sull’attività delle agenzie di viaggi? Difficile dirlo in questo momento, in cui sono molti i fattori che giocano contro la progettualità degli aspiranti vacanzieri.