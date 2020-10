Compattare le associazioni di categoria: Adv Unite risponde all'appello di Astoi

14:02

“Sì all’impegno di tutte le sigle a trovare elementi di convergenza, ma ‘No’ ad un’operazione che sotto la bandiera santa di un processo di opportuno e progressivo accorpamento svilisca la ricchezza che viene dalla varietà”.

Adv raccoglie l’invito che arriva da TTG Travel Experience fatto dal presidente Astoi Pier Ezhaya, ma detta al contempo le proprie condizioni. Lo spunto parte dall’articolo a firma del direttore di TTG Remo Vangelista, nel quale veniva commentato appunto l’invito di Ezhaya a unire le forze per non rendere debole tutto il comparto.



“L'affollamento che contraddistingue la rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo risulterebbe per entrambi un elemento di debolezza e di ostacolo nel confronto che il ns. settore deve tenere con le Istituzioni – sottolinea il presidente di Adv Unite Cesare Foà -. In tale affermazione c'è sicuramente un fondo di verità. Ma attenzione a non fare l'errore opposto e cioè quello di credere (o di voler far credere) che una sigla, più di altre, possa aspirare a divenire interlocutore privilegiato e capace di sintetizzare le aspettative di una intera categoria”.



L’associazione stila poi 6 punti imprescindibili per le agenzie rappresentate:

1) Estensione della cassa integrazione in deroga fino a dicembre 2021 come già concesso alle grandi agenzie di viaggi.

2) Garanzia del pagamento per intero di quanto dovuto del fondo perduto per il periodo 23 febbraio – 31 luglio 2020 ed nuova erogazione fondo perduto per il periodo 1 agosto - 31 dicembre con domande da presentare tra il 10 e il 20 gennaio e il pagamento entro il 31 gennaio 2021 ma con la garanzia del pagamento di almeno il 50% del documentato

3) Cancellazione delle imposte dovute di qualsiasi natura fino al 31 dicembre 2021.

4) La promozione dell'attività turistica verso i paesi “sicuri” con L'apertura di corridoi

5) La proroga della defiscalizzazione dei fitti al 31/3/2021 per tutte le attività turistiche incluso le agenzie di viaggi

6) Il riconoscimento del ruolo dell'intermediazione turistica con l'obbligo di promuovere attività a sostegno delle agenzie di viaggi. Con la penalizzazione delle strutture che tagliano le commissioni e la penalizzazione dei portali stranieri.