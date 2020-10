08:05

Non bisogna arrendersi. E la fiera è servita “come trampolino per rimetterci in pista e, malgrado la situazione contingente, non perdere la speranza in una ripartenza”. Andrea Gilardi (nella foto), direttore generale di Uvet Travel System, condivide le opinioni espresse dal presidente di Astoi, Pier Ezhaya, durante la conferenza stampa tenuta durante la tre giorni di TTG Travel Experience.

Prova di resistenza

“Arrivo in fiera da espositore e mi sono reso conto che agenti di viaggi e operatori del settore hanno dato con la loro partecipazione una grande prova di resistenza e di resilienza”.



Mettersi in gioco

Tanto più, aggiunge il manager, che “chi quest’anno ha preferito restare lontano dalla fiera, chi ha paura, ha già perso in partenza. Agli agenti che chiedono a gran voce la creazione di corridoi fra paesi o fra regioni e che hanno preferito non partecipare a TTG Travel Experience, ricordo che se loro per primi hanno un atteggiamento rinunciatario, se non sono in grado di trasmettere un messaggio di fiducia, la situazione non potrà certo migliorare. Non si tratta di voler prendere decisioni avventate, ma semmai di non cedere alla paura che blocca ogni attività. Per questo il fatto di essere riusciti a ritrovarsi in fiera per scambiarsi opinioni e tracciare una via per il futuro è stato un momento estremamente importante”. I.C.