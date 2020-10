Stop ai mercatini di Natale in Alto Adige

11:39

L’ultimo Dpcm non li vietava esplicitamene, dal momento che non erano ascrivibili alle categorie di fiere locali e sagre di paese. Ma i mercatini di Natale saranno comunque bloccati per decisione delle amministrazioni locali.

La prima città a prendere questa decisione, come riporta ilsole24ore.com è stata Trento. Ma lo stesso esempio è stato seguito da Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno. Il motivo è ovviamente da ricercare negli inevitabili assembramenti che accompagnano queste tipologie di manifestazioni.



La priorità, hanno sottolineato le amministrazioni, è quella di mantenere in funzione scuola e attività produttive, rinunciando a ciè che non è essenziale.