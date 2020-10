di Oriana Davini

12:37

Sa che non è il momento di vendere ma quello di ascoltare: Ursula Jone Gandini (nella foto), direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, non molla. Anzi "questo è il momento di esserci per adv e t.o., di stare loro accanto e far sentire la nostra presenza, anche solo rendendosi disponibili ad ascoltare".

Per questo motivo Visit Brussels nelle ultime settimane ha continuato a organizzare cene e aperitivi dedicati alla distribuzione, nel rispetto delle normative, "per rivedersi e chiacchierare: la parola d'ordine è mantenere i contatti, stringere i legami e restituire stimoli per quando la pandemia sarà finita".



L'ente è già al lavoro per creare pacchetti tematici, anche legati agli oltre 20mila che la capitale belga organizza ogni anno. "Abbiamo aderito al progetto 'Collegati per Vincere' in collaborazione con Kkm Group, che prevede lo sviluppo di una programmazione esperienziale ad alto valore aggiunto, concepita anche per offrire un nuovo strumento di vendita alle adv".



Dall'enogastronomia alle famiglie con bambini, passando per sport e cultura: "Stiamo costruendo idee di pacchetti intorno a singoli eventi o linee tematiche insolite, così le adv avranno già in mano un prodotto finito da vendere o personalizzare diverso dal solito".