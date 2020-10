Arriva Crea&Ticket, piattaforma per le esperienze riservata al b2b

14:06

Sbarca in Italia Crea&Ticket, la piattaforma b2b che ottimizza i processi di vendita e gestione del mercato esperienziale, rendendoli più facilmente fruibili per gli operatori.

Pubblicità

“Il momento non è certamente il più propizio per lanciare una nuova azienda sul mercato italiano, ma questa soluzione tecnologica in realtà risponde a molti bisogni di questa fase così delicata - dice Luca Adami, country sales manager Italia di Crea&Ticket -. Il prodotto di prossimità è l’unico al momento disponibile e il turismo esperienziale è l’unico in grado di dare valore e attrattività al prodotto turistico locale attraverso un viaggio che porta alla riscoperta della storia, dei punti di forza e delle tradizioni di un territorio. L’Italia in questo contesto, come sappiamo, ha molto da offrire di univoco in termini culturali, agro-alimentari e artigianali, ma anche più banalmente in termini di shopping e Made In Italy”.



Crea&Ticket si rivolge a tutti coloro che gestiscono attività esperienziali sul territorio, trasferimenti, visite culturali, corsi di cucina o fotografia, trekking e visite guidate a piedi o in bicicletta.



La piattaforma è ormai sul mercato spagnolo da diversi anni e grazie alla sua accessibilità economica si rivolge a Dmc, tour operator, agenzie di viaggi e guide locali.



Si tratta in sostanza di un channel manager che permette la vendita tramite Ota, agenzie di viaggi e partner locali (ad esempio hotel, ristoratori e negozianti) delle esperienze, centralizzando tutti i processi in un unico back office.



“Al momento il mercato è saturo di sovrapposizioni di prodotto che giocano sul prezzo, quando il nostro paese offre invece una copertura di prodotto potenziale nei luoghi meno congestionati senza paragoni al mondo sia in termini culturali che puramente esperienziali – conclude Adami -. In questo contesto la digitalizzazione, la multicanalità e un’operatività logistica in grado di rendere esponenziali la vendita di questi prodotti, tramite processi veloci e certificati è fondamentale non solo per accedere al mercato, ma soprattutto per gestirlo operativamente direttamente in destinazione in queste condizioni di emergenza”.