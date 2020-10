DiGiovedì talk live organizzato da Cartorange intervista Remo Vangelista direttore di TTG italia

15:55

Sarà il direttore di TTG Italia Remo Vangelista il prossimo protagonista di DiGiovedì, il collegamento live che ogni settimana, fin dai primi giorni del lockdown, CartOrange organizza per i suoi Consulenti per Viaggiare.

Nella puntata di domani, giovedì 21 ottobre, l’intervista a Vangelista consentirà ai consulenti di avere una visione a medio e lungo termine del settore partendo dagli osservatori privilegiati di TTG Italia e di TTG Travel Experience, la manifestazione punto di riferimento per la promozione del turismo da poco conclusasi a Rimini.



“DiGiovedì – spiega Cartorange in una nota - è diventato un momento formativo molto atteso e seguito dalla rete dei Consulenti, con 120 persone in media che si collegano alle dirette e molte altre che recuperano le puntate nel corso della settimana, fino ad arrivare a 250 views per ogni puntata”. Il format è stato sviluppato nel momento dell’emergenza per dare la possibilità ai consulenti di avere informazioni e aggiornamenti su temi di stretta attualità per potere avere il ‘polso’ della situazione nei vari comparti del travel.