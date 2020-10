“Autorizzate i corridoi turistici”. Le associazioni di categoria tornano alla carica

15:26

Non solo sostegni economici e inclusione del settore nel prossimo Decreto Ristoro. Assoviaggi - Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi ed Fto - Confcommercio tornano infatti a chiedere in parallelo l’autorizzazione per l’aperta dei corridoi turistici con alcune destinazioni estere così come sta avvenendo per Francia, Germania e Regno Unito.

“La forte raccomandazione contenuta nell’ultimo Dpcm di evitare spostamenti – si legge nella nota congiunta -, la sospensione di convegni, congressi ed altri eventi e la chiusura dei parchi di divertimento e delle attività di ristorazione alle ore 18 sono di fatto un ulteriore colpo di grazia alle residue possibilità di lavorare”.



Il rischio concreto senza questi interventi, concludono le associazioni, il rischio concreto è di “chiusura di migliaia di imprese e la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro – conclude la nota -. A fronte di questi danni incalcolabili verranno prese in considerazione azioni di responsabilità individuali e una richiesta di danni allo Stato”.