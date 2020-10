KKM Group: Marco Colombo a campo del reparto voli

17:35

New entry nella squadra di KKM Group: Marco Colombo fa il suo ingresso in azienda come industry relations manager e responsabile relazioni con i vettori.

Colombo si occuperà degli accordi commerciali con le compagnie, anche in relazione alla recente creazione del tour operator del Gruppo, Enjoy Destinations. Il reparto biglietteria sarà sempre coordinato da Irene Guaschino e Giacomo Ridi continuerà a svolgere il ruolo di responsabile commerciale.



Marco Colombo, si legge in una nota del gruppo, “approda in KKM Group dopo una lunga carriera all’interno di aziende del calibro di Gastaldi Tours, Kuoni Tour Operator, Hotelplan Italia, Best Tours Italia ed Eden Viaggi, nelle quali si è occupato della direzione dei reparti legati alla biglietteria aerea, coordinando le relazioni operative e commerciali con i vettori”