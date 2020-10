Brignoli, Pts Uvet: “200 candidature nel corso del 2020”

13:01

Oltre 200 candidature da febbraio ad oggi ricevute attraverso il sito, 40 delle quali sono diventate "nuovi ingressi da noi selezionati secondo profili che rispondono alle nostre esigenze": è il consuntivo dei Pts Uvet, i travel specialist dei quali Alessandro Brignoli (nella foto) ha raccolto la guida dopo l'uscita di Glauco Auteri.

Nel corso dei mesi scorsi, spiega il manager, "abbiamo rafforzato il ruolo dei 140 Pts con nuove iniziative inerenti alla collaborazione intra rete e allo studio di nuovi progetti, attualmente in fase di lancio sul mercato".



Di fatto, sottolinea Brignoli, "abbiamo dato un nuovo stimolo alla rete spronando ogni singolo Pts a essere attivo nella collaborazione con i proprio colleghi, in modo da trasformare una rete di singoli venditori in una squadra di collaboratori". O. D.