Da agenzia a Christmas store, la strategia della Happyland Viaggi

12:24

Reinventarsi, trovare nuove strade per andare avanti non è facile in questo periodo. Eppure Antonella Ruperto, la vulcanica titolare della Happyland Viaggi la cui storia era stata già raccontata lo scorso marzo da TTG Italia, il modo di reagire all'impasse della pandemia sembra averlo trovato.

Per non fermarsi e "per ridare fiducia alle mie collaboratrici" ha deciso di trasformare la sua agenzia di Mentana, alle porte di Roma, in un Christmas store che sarà inaugurato il prossimo 3 novembre, proprio quando la Happyland compirà venti anni. Cataloghi e immagini di paradisi ora irraggiungibili hanno così lasciato spazio a una vera e propria bottega di Babbo di Natale con tutto il suo corredo di addobbi, giocattoli di legno, portafortuna nordici e tazze magiche che, assicura Ruperto sul suo profilo Facebook, sta già catturando l'attenzione di curiosi e di bambini.



Ma che fare nel caso qualcuno vorrà informarsi per un weekend o un viaggio? Allora, spiega Ruperto, "basta spostarsi di scrivania con annessa ambientazione tradizionale". L'agenzia manterrà questa veste inconsueta fino al 31 marzo, quando, ha scritto Ruperto, "sono certa ripartiremo più forti che mai". A. D. A.